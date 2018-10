Três pessoas em prisão preventiva após operação antiterrorista

Hoje às 10:43 Facebook

Três pessoas ficaram em prisão preventiva, nomeadamente por posse ilegal de armas de fogo, após uma operação antiterrorista que visou a sede da associação xiita "Centre Zahra France" e as casas de seus principais líderes, no norte de França.

De acordo com uma fonte próxima do caso, inicialmente onze pessoas foram detidas como parte desta operação em Grande-Synthe.

Os fundos da associação foram congelados por um período de seis meses, de acordo com o Jornal Oficial de França.

Cerca de 200 agentes policiais efetuaram buscas na sede da associação "Centre Zahra France", na cidade de Grande-Synthe, norte de França, e nas casas dos principais líderes devido ao seu "forte apoio" a "várias organizações terroristas", anunciaram as autoridades francesas.

Esta operação, iniciada esta terça-feira às 6 horas (05 horas em Portugal continental), "faz parte da prevenção do terrorismo", disse a prefeitura de Grande-Synthe, em comunicado.

As atividades da associação são "especialmente seguidas por causa do apoio dos seus líderes a várias organizações terroristas e a movimentos que defendem ideias contrárias aos valores da República", argumentaram as autoridades da comuna que pertence à região Nord-Pas de Calais.

As buscas administrativas, chamadas de "visitas domiciliares", foram introduzidas após o término do estado de emergência no outono de 2017.

Na página da Internet da associação "Centre Zahra France" está mencionado que o seu propósito "é divulgar a mensagem do Islão, através dos olhos do Profeta e da sua família, torná-los conhecidos, traduzir os seus pensamentos e testemunhar de suas obras".