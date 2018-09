Homem detido por esfaquear três pessoas na Alemanha

JN Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Três pessoas foram esfaqueadas, esta sexta-feira, por um homem em Ravensburg, na Alemanha. O suspeito foi detido e as vítimas estão em estado grave.

Os feridos foram transportados para o hospital, sendo que um deles corre risco de vida.

A polícia conseguiu deter o homem que considerava ser o suspeito do crime. Segundo o jornal HNA, será um jovem. Ainda não se conhecem os motivos do crime.

Apesar de o suspeito já estar detido, as autoridades pedem para que a população se afaste da zona, que está isolada.

O ataque ocorreu por volta das 16 horas (15 horas em Portugal continental), quando um homem invadiu uma praça com uma faca de cozinha, segundo explica o jornal local Schwaebische.

Um outro homem que estaria a comer num restaurante juntamente com a família e foi surpreendido pelo suspeito, reagindo e tentando impedi-lo de magoar as pessoas, mas acabou por sofrer ferimentos nas costas e no braço.