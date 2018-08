Três soldados da NATO morrem em atentado no Afeganistão

Hoje às 10:03 Facebook

Três soldados da NATO morreram, domingo, num atentado no Afeganistão que foi cometido contra a sua patrulha na zona este do país, anunciou um comandante, citado pela agência France Presse.

Os três soldados, que pertenciam à missão da NATO "Resolute Support Mission" morreram num ataque suicida.

Um outro soldado norte-americano e dois afegãos ficaram feridos no mesmo ataque, segundo um comunicado no qual não foram especificadas as nacionalidades das três vítimas mortais.

A "Resolute Support Mission" sucedeu à Força Internacional de Apoio à Segurança, com a NATO a estar presente no Afeganistão com mandato da ONU desde 2003, a pedido dos EUA, na sequência do ataque terrorista naquele país em 11 de setembro de 2001.