Três soldados israelitas condenados por violência contra detidos palestinianos

Três soldados israelitas acusados de atos de violência contra detidos palestinianos foram condenados no domingo a seis meses e meio de prisão no âmbito de um acordo judicial com um tribunal militar.

O tribunal aprovou o acordo após os soldados confessarem terem agredido e ferido dois suspeitos palestinianos.

O acordo determina que os soldados cumpram 190 dias de prisão, seguidos de liberdade condicional, e que sejam despromovidos.

Os palestinianos que sofreram abusos tinham sido detidos por alegadamente auxiliarem homens armados envolvidos num ataque na Cisjordânia em dezembro de 2018, no qual foram mortos dois soldados da mesma unidade dos condenados.

Dois outros soldados estão a negociar acordos relativos ao mesmo caso.

No referido ataque a 13 de dezembro, perto de Ramallah e de colonatos israelitas, dois soldados israelitas foram mortos a tiro numa paragem de autocarro. Temeu-se um novo surto de violência no território ocupado por Israel há mais de 50 anos.

Cerca de 400 mil colonos israelitas vivem na Cisjordânia juntamente com mais de 2,5 milhões de palestinianos.