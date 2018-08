Tribunal condena à morte mulheres terroristas após audiências de 10 minutos

22 Maio 2018 às 11:49 Facebook

Um tribunal de Bagdade, no Iraque, já condenou à morte mais de 40 mulheres por integrarem as fileiras do autoproclamado Estado Islâmico, após audiências de 10 minutos.

Numa sala de espera de um tribunal em Bagdade, a francesa Djamila Boutoutao, acusada de pertencer ao grupo radical islâmico, embalava a filha de dois anos e implorava por ajuda. "Estou a ficar louca aqui (...) Enfrento pena de morte ou prisão perpétua. Ninguém me diz nada, nem o embaixador, nem as pessoas na prisão", lamuriava Djamila, 29 anos, citada pelo "The Guardian", que, na semana passada, assistiu à leitura das sentenças de Djamila e de outras 14 mulheres, todas estrangeiras e acusadas de terrorismo.

Djamila Boutoutao chegou ao Iraque em 2014, com o marido, Mohammed Nassereddine, e dois filhos. O companheiro e uma das crianças acabariam por morrer em Mossul em 2016 e 2017 e a francesa seria capturada pelos curdos no norte do Iraque e enviada para a capital. De acordo com o jornal britânico, todas as 15 mulheres presentes no tribunal ficaram viúvas por causa da guerra no país, onde morreram dezenas de milhares de combatentes do Estado Islâmico.

Estima-se que mais de 40 mil estrangeiros, oriundos de 110 países, tenham viajado para o Iraque e para a Síria para se juntarem ao grupo terrorista. Desses, cerca de 1900 são cidadãos franceses e cerca de 800 são britânicos. O jornal adianta que aproximadamente mil mulheres, algumas grávidas e com filhos, estão atualmente detidas em Bagdade, acusadas de pertencerem ao Estado Islâmico.

Os processos incluem audiências de dez minutos no Tribunal de Bagdade, que já sentenciou mais de 40 mulheres à morte e dezenas de outras a prisão perpétua. Enquanto os países da Europa permanecem hostis na hora de receber os cidadãos, insistindo que estes devem enfrentar a justiça local, no exterior, os estrangeiros são julgados ​​com uma eficiência inflexível, relata o jornal.

"Nas mentes dos iraquianos, da Justiça e do governo, se alguém é estrangeiro e escolheu viver em território do Estado Islâmico, tem mais culpa", disse ao "The Guardian" Belkis Wille, investigadora iraquiana da ONG Human Rights Watch.

Em cada audiência, um dos três juízes fazia perguntas, ouvia as respostas e depois ordenava que a mulher acusada saísse da sala. Um procurador fazia uma breve declaração e o advogado de defesa outra, antes de o magistrado comunicar a sentença. Prisão em alguns casos, morte noutros.

Os guardas que levaram as mulheres para detenção disseram que a maioria não se arrependeu. "Uma prisioneira pediu-me algo que eu não lhe podia dar e chamou-me infiel", disse um oficial.