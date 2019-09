Tribunal de Belfast rejeita processo que invoca risco para a paz na Irlanda do Norte

Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tribunal de Belfast rejeitou, esta quinta-feira, um processo que alegava que o risco de um Brexit sem acordo prejudicaria o processo de paz da Irlanda do Norte.

O juiz Bernard McCloskey rejeitou o processo, que agregava três ações judiciais, uma das quais apresentada pelo ativista Raymond McCord, cujo filho morreu durante o conflito na província britânica em 1997, por considerar que em causa estão questões políticas.

Este caso é um de vários apresentados nos tribunais britânicos contra o Governo relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, prevista para 31 de outubro.

Na quarta-feira, o tribunal de última instância escocês considerou ilegal a decisão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de suspender o Parlamento do Reino Unido, mas remeteu uma decisão final para o Tribunal Supremo britânico.

O caso vai começar a ser analisado na próxima terça-feira, em conjunto com o recurso relativamente à decisão num processo semelhante do tribunal supremo [High Court] de Londres, que indeferiu um pedido de cancelamento da suspensão do parlamento.