Tribunal decide contra muçulmano que se negou a cortar barba para trabalhar

Um muçulmano que recusou cortar a barba para trabalhar, alegando motivos religiosos, perdeu os subsídios pagos pelo município onde vive, na Holanda.

O homem, que não foi identificado, tinha recebido uma proposta de trabalho como oficial de remoção de amianto. Antes de iniciar a formação para o novo emprego tinha sido informado de que teria de fazer a barba.

Segundo explica o jornal "The Guardian", o homem recusou fazer a barba com base em fundamentos religiosos. A decisão não foi acatada pelo município de Amersfoort, que suspendeu o pagamento do subsídio que é dado como renda mínima a todos os residentes legais na Holanda que passem por qualquer tipo de dificuldade financeira.

O homem recorreu para o tribunal central da Holanda, alegando que o fim do pagamento do subsidio violava o artigo nono da convenção dos Direitos Humanos da União Europeia, que garante a liberdade de pensamento, consciência e religião.

Contudo, as autoridades locais defendem que há um claro risco de as partículas de amianto ficarem presas na barba do homem, prejudicando a sua saúde. O pelo facial também limitaria a eficácia da máscara respiratória que o homem teria que usar.

Os advogados do município argumentaram ainda que o homem, que estava desempregado há dois anos, deveria aceitar o emprego e que o corte nos subsídios ia ao encontro dos interesses dos contribuintes holandeses.

Em sua defesa, o homem prontificou-se a usar uma máscara alternativa capaz de cumprir os requisitos da entidade empregadora, mas os responsáveis pelo município de Amersfoort exigiram a utilização de um modelo específico.

A pesar na decisão da equipa de juízes esteve o facto de o homem ter um historial de problemas psicológicos e vários casos relacionados com o vício do jogo.

"Devido à recusa em participar no treino, o recorrente não aproveitou a oportunidade garantida de entrar diretamente no mercado de trabalho, colocando, assim, uma pressão desnecessária no fundos público", alegou o tribunal, justificando o corte no subsídio.