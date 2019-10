Tribunal iraniano condena cidadão à morte por espionagem para os EUA

Hoje às 15:06 Facebook

Um tribunal iraniano condenou uma pessoa à morte por espionagem para os Estado Unidos e outras três receberam sentenças de 10 anos de prisão por acusações similares, noticiam esta terça-feira as agências internacionais.

O porta-voz do tribunal iraniano, Gholamhosein Esmailí, explicou durante uma conferência de imprensa que devido à "amplitude da espionagem [o réu] foi condenado à forca".

A sentença não é definitiva, uma vez que o acusado recorreu para o Supremo Tribunal, afirma a agência Tasnim citando Esmailí.

O porta-voz judicial não identificou o acusado, mas divulgou o nome dos outros três condenados, detidos no ano de 2018.

Ali Nafarie e Mohamed Ali Babapur foram condenados por espiar para os Estado Unidos, tendo de pagar, cada um, 55 mil dólares, o mesmo valor que receberam pelos seus serviços.

O terceiro homem foi identificado como Mohamed Amir Nasab, sentenciado por espiar para o Reino Unido.

Não ficou claro se estes casos estão relacionados com a rede de espionagem cibernética da agência norte-americana de informações CIA que o Irão anunciou ter desmantelado em julho.

Os serviços de informações do Irão detiveram, na altura, 17 cidadãos iranianos que trabalhavam como espiões da CIA e indicou que alguns deles tinham sido condenados à morte.

Esmailí também confirmou que as autoridades detiveram o antropólogo de dupla nacionalidade iraniana e britânica Kameel Ahmady, por suspeitas de ligação a institutos afiliados com serviços de informações estrangeiros, ainda que a investigação esteja numa fase inicial.

Esta é a primeira vez que o Irão reconhece a detenção do antropólogo, cuja prisão em agosto foi denunciada pela mulher e por ativistas.

A detenção de Ahmady é a mais recente de uma pessoa com dupla nacionalidade desde que aumentou a tensão entre o Irão e os Estados Unidos após o país norte-americano abandonar o acordo nuclear em 2015 e aplicar novamente sanções ao Irão, incapacitando a economia iraniana.

O Irão começou a afastar-se das condições acordadas, avisando que irá tomar precauções se a Europa não conseguir garantir que o seu país venda petróleo no mercado global.

Outro caso é o de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, uma mulher com dupla nacionalidade iraniana e britânica que está presa no Teerão a servir uma pena de cinco anos por ter, alegadamente, planeado o "suave derrube" do Governo iraniano enquanto viajava com a sua filha.

O Irão não reconhece a dupla nacionalidade e os mais conservadores acreditam que o país está a lutar contra a ocidentalização.

Nas cadeias iranianas há inúmeros presos condenados por espionagem, entre eles cidadãos com dupla nacionalidade norte-americana, britânica e canadiana.