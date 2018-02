Tribunal mantém Jean Marie Le Pen como presidente honorário da Frente Nacional

Hoje às 12:27 Facebook

A Justiça francesa confirmou, esta sexta-feira, a "exclusão" de Jean-Marie Le Pen da Frente Nacional, um afastamento pedido pela filha Marine Le Pen, mas mantém o cargo de presidente honorário.

A decisão foi decretada, esta sexta-feira, pelo tribunal de Versalhes, arredores de Paris, que, no entanto, permite a Jean-Marie Le Pen manter o estatuto de presidente honorário do partido da extrema-direita francesa.

Nessa qualidade, o antigo líder da Frente Nacional (FN), 90 anos, pode participar nos encontros de cúpula do partido, nomeadamente no próximo congresso.

O processo arrasta-se desde 2015, quando Marine Le Pen, numa tentativa de "suavizar" o discurso da FN expulsou o pai por ter minimizado o uso de câmaras de gás nos campos de extermínio nazis.

Jean-Marie Le Pen, cofundador da FN e presidente do partido desde 1972 até ter sido substituído pela filha, levou a expulsão aos tribunais dando inicio a uma série de episódios processuais.

Em novembro de 2016, o Tribunal de Nanterre, região de Paris, validou a exclusão de Paris, mas instou à FN a criação do estatuto de presidente honorário para Jean-Marie Le Pen.

O ex-líder recorreu da sentença, mas o Tribunal de Versalhes confirmou hoje as decisões anteriores.

De acordo com Lorrain de Saint Affrique, conselheiro de Jean Marie Le Pen, o ex-líder do partido está "satisfeito" com a decisão conhecida hoje mas acrescentou que Marine Le Pen se prepara para suprimir a figura de presidente honorário no congresso da "refundação" da FN agendado para o próximo mês.

Saint Affrique disse à estação de televisão BFMTV que o cofundador da FN "vai lutar no congresso para ser restituído ao partido de forma serena".

Jean-Marie Le Pen que conserva também o cargo de eurodeputado não tem deixado de criticar a filha desde que foi expulso do partido argumentando que Marine Le Pen deveria abandonar a FN depois dos fracos resultados registados na segunda volta das presidenciais francesas, em maio de 2017.

Utilizando a figura de presidente honorário, Jean Marie Le Pen pode confrontar o congresso, opondo-se à refundação proposta pela filha.