Tribunal vai determinar causa da morte de sem-abrigo português em Londres

02 Maio 2018 às 17:13 Facebook

Twitter

O Tribunal do Coroner de Westminster, em Londres, anunciou, esta quarta-feira, que o cidadão português encontrado morto numa estação de metro da capital britânica, em fevereiro, foi oficialmente identificado como Marcos Gourgel, tendo o inquérito judicial ao óbito sido agendado para 12 de julho.

O inquérito é um procedimento a que são sujeitas todas as mortes súbitas e sem causa natural e é conduzido por um magistrado que tem em conta uma investigação prévia feita pela polícia.

O sem-abrigo de 35 anos, natural de Lisboa, foi encontrado morto a 14 de fevereiro na estação de metro de Westminster, perto do parlamento britânico, em Londres, após o alerta dado por elementos da equipa de contacto da autarquia, ao encontrarem o português sem respirar.

Segundo informou na altura ao JN o gabinete do Secretário de Estado das Comunidades, Marcos tinha sido deportado do Reino Unido por duas vezes, em 2014 e 2016, "por se encontrar ilegalmente no país". Da primeira vez, Marcos regressou a Portugal e foi apoiado através da colaboração entre a Direção Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Segurança Social. Da segunda vez, os serviços consulares não receberam qualquer pedido de apoio.