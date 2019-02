JN Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O trimarã Multi50 Drekan Groupe, que naufragou nos Açores, em 2017, foi localizado, 15 meses depois, numa praia das Bahamas. A embarcação atravessou o Atlântico em pouco mais de um ano.

É difícil de acreditar mas aconteceu. O trimarã que naufragou na noite de 8 de novembro de 2017, na ilha de S. Miguel, com dois tripulantes a bordo, foi encontrado inteiro e em bom estado, esta quinta-feira, numa praia em Eleuthera, Bahamas, a 215 milhas de Miami, um ano e três meses depois do acidente. Cruzou o oceano, ao contrário, sem se desintegrar.

Um trimarã tem três cascos: um em cada lado e outro central

Segundo o espanhol "ABC", o trimarã passou 456 dias à deriva, percorrendo 2900 milhas náuticas a uma velocidade médica de 0,226 nós, o equivalente a 6,35 milhas náuticas em 24 horas.

Naquela noite de vento forte e agitação marítima, os dois marinheiros que faziam a chamada Rota do Café - que liga França à América do Sul por via marítima - sofreram um naufrágio. O capitão Eric Defert e o marinheiro Christopher Prat, únicos ocupantes da embarcação, foram resgatados no dia seguinte por um cargueiro holandês, com a ajuda de um barco de patrulha da Marinha Portuguesa. Chegaram a terra com marcas psicológicas mas sem ferimentos visíveis.

Imagens captadas do trimarã agora encontrado foram publicadas nas redes sociais.