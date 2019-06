Tripulação canta os parabéns a veterano da II Guerra durante voo

Hoje às 19:52 Facebook

A tripulação de um voo da Southwest Airlines, a partir de Orlando, EUA, cantou os parabéns a um veterano da Segunda Guerra Mundial, que completou 101 anos na passada quarta-feira.

Uma das passageiras, Samantha Godwin, partilhou as imagens do momento, em que se vê a tripulação da cabine e os passageiros a cantar para o aniversariante. "A Southwest Airlines a ser a melhor companhia aérea ao tirar um tempo para cantar os parabéns a um veterano da Segunda Guerra Mundial", escreveu a mulher no Twitter.

As luzes principais do avião foram desligadas enquanto os passageiros ligavam as luzes individuais por cima dos assentos, em homenagem ao veterano.

A publicação recebeu centenas de reações e comentários nas redes sociais, como Twitter e Facebook, a elogiar a companhia aérea pelo momento. Um dos comentários foi da própria Southwest Airlines.

Em resposta à publicação da passageira, um funcionário de apoio ao cliente da companhia disse: "Tratamos os nossos clientes como família e estamos muito felizes por podermos celebrar este momento! Obrigado por partilhar, Samantha!".

Normalmente, os clientes podem entrar em contacto com a Southwest Airlines via Facebook ou Twitter para pedir uma mensagem especial de aniversário a ser anunciada pelos comissários de bordo na cabine. O mesmo pedido pode ser feito no momento em que os passageiros fazem as reservas do voo.

A Southwest Airlines, sediada em Dallas, EUA, tem mais de 58 mil funcionários e cerca de 120 milhões de passageiros anualmente.