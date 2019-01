Tropas norte-americanas começam a retirar da Síria

Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

As tropas norte-americanas na Síria vão começar a retirar, anunciou, esta sexta-feira, o porta-voz da coligação dos Estados Unidos, que luta contra o grupo Estado Islâmico.

Num comunicado enviado à agência Associated Press, o coronel Sean Ryan adianta que os Estados Unidos começaram "o processo de retirada deliberada da Síria".

O porta-voz da coligação recusou-se a dar mais pormenores sobre a retirada, sobre o movimento de tropas por questões de segurança.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos da Grã-Bretanha, que monitoriza o conflito na Síria por meio de uma rede de ativistas no local, disse que a retirada começou na quinta-feira à noite.

De acordo com o Observatório, um comboio com cerca de 10 veículos blindados, além de alguns camiões, saiu da cidade de Rmeilan, no nordeste da Síria, em direção ao Iraque.

Os EUA têm cerca de 2.000 soldados na Síria.