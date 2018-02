Trump acusa democratas de traição por não o aplaudirem no Congresso

Ontem às 23:18 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os adversários democratas de "traição", por não o terem aplaudido durante o discurso sobre o estado da União.

Evocando o acolhimento reservado ao discurso perante o Congresso há uma semana, Trump demorou-se, durante um discurso em Cincinnati, no Estado do Ohio, no comentário sobre o comportamento dos adversários políticos.

"Disse que a taxa de desemprego dos negros estava no seu nível histórico mais baixo (...). Silêncio total. Nem um sorriso", contou.

"Alguém falou de traição. Por que não? Podemos considerar isso traição? Por que não?", questionou.

"De forma clara, eles não tinham o ar de amar verdadeiramente o seu país", acrescentou, para classificar a situação como "muito, muito triste".