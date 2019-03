Trump acusa democratas dos EUA de serem "antissemitas" e "anti-Israel"

Hoje às 17:44 Facebook

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou, na sexta-feira, os adversários Democratas de pertencerem a um partido "antissemita", depois de um seu congressista ter questionado o apoio norte-americano a Israel.

"Os Democratas tornaram-se um partido anti-Israel e antissemita", disse aos jornalistas Donald Trump, dizendo que a votação na Câmara dos Representantes sobre uma resolução condenando o discurso do ódio fora "uma vergonha".

Trump referia-se à votação de uma resolução que condenava o antissemitismo, o racismo e a islamofobia, na quinta-feira, que foi aprovada por maioria e tentou colocar fim a um violento debate causado pelas declarações de um representante Democrata, Ilhan Omar, que questionou o apoio dos EUA a Israel.

Na semana passada, Omar denunciou o facto de alguns lóbis estarem ao serviço de interesses de países estrangeiros, referindo-se a uma associação pró-israelita.

Na quarta-feira, o Presidente Republicano já tinha lamentado que os Democratas não adotassem uma "postura mais firme contra o antissemitismo".

Os Democratas responderam lembrando a posição equívoca de Trump, quando, em Charlottesville, em 2017, um manifestante neonazi atirou o carro contra manifestantes anti-racistas, matando uma jovem.

Nessa altura, Donald Trump disse que havia culpa de ambas as partes e foi acusado pelo Partido Democrata de não ter sido mais assertivo na condenação do crime cometido pelo neonazi e de ter sido complacente com a atitude racista.