Trump afasta ideia de investigação do FBI a candidato ao Supremo Tribunal

O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu esta terça-feira que não é necessária uma investigação da polícia federal (FBI) ao seu candidato ao Supremo Tribunal, o juiz Brett Kavanaugh, acusado de ter cometido abuso sexual nos anos 1980.

"Penso que o FBI não deve interferir", declarou Trump na sala oval, sublinhando que a audição pelo Senado, agendada para a próxima segunda-feira, de Kavanaugh e da sua acusadora, a professora universitária Christine Blasey Ford, é suficiente.

Reiterando o seu "apoio total" ao juiz Kavanaugh, um "homem extraordinário", Trump assegurou que aquele está ansioso por fornecer a sua versão dos factos aos senadores.

Inquirido sobre o atraso no processo de confirmação do candidato por si nomeado para preencher a vaga existente no Supremo Tribunal, o inquilino da Casa Branca disse ser necessário "dar a toda a gente a oportunidade" de falar, embora tenha acrescentado esperar que o processo corra "tão depressa quanto possível".

Sobre se considera esta inesperada revelação acima de tudo uma manobra política, Trump respondeu: "Não quero dizer isso. Di-lo-ei talvez daqui a alguns dias, mas não agora".

O juiz conservador Brett Kavanaugh, de 53 anos, e a sua acusadora, de 51, serão ouvidos na segunda-feira em sessão pública, com transmissão televisiva em direto, pela Comissão Judicial do Senado, que se previa inicialmente votasse na quinta-feira a candidatura do magistrado.

Se a professora de Psicologia conseguir semear a dúvida entre os senadores, poderá fazer descarrilar a confirmação do magistrado e infligir, ao mesmo tempo, um golpe ao Presidente Trump, a cinco semanas das eleições legislativas intercalares, de alto risco para a sua Administração por poder perder a maioria que agora detém nas duas câmaras do Congresso.