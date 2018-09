Trump ameaça paralisar Governo se não houver dinheiro para muro com o México

Hoje às 22:02 Facebook

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira travar um acordo orçamental que permitiria evitar a paralisação das instituições federais do país, por este não prever financiamento para construir o seu desejado muro na fronteira com o México.

O Senado aprovou na terça-feira por esmagadora maioria (93-7) uma lei orçamental que abrange vários departamentos governamentais, incluindo o da Defesa, acompanhada de uma medida que prolonga até 07 de dezembro o financiamento de outras administrações federais em que o consenso será mais difícil de obter.

Os republicanos esperavam assim adiar o "espinhoso" debate sobre a imigração clandestina e a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México até depois das decisivas eleições legislativas intercalares de 06 de novembro, em que correm o riso de perder a maioria nas duas câmaras do Congresso.

Resultado de um raro acordo entre republicanos e democratas, a lei orçamental e a medida protetora do funcionamento do Estado federal parecem estar no bom caminho para uma aprovação em tempo recorde, com a votação agendada para a próxima semana na Câmara dos Representantes, onde os republicanos estão também em maioria.

Mas Donald Trump deve promulgar os diplomas para que estes possam entrar em vigor e, numa mensagem publicada esta quinta-feira no Twitter, deu a entender que não está pronto a fazê-lo. "Eu quero saber onde está o dinheiro para a segurança na fronteira e para o MURO nesta lei de financiamento ridícula e de onde é que ele virá depois das eleições intercalares", escreveu o presidente norte-americano. "Os democratas estão a bloquear a Aplicação da Lei e a Segurança na fronteira. OS REPUBLICANOS DEVEM FINALMENTE IMPOR-SE!".

Os membros do Congresso têm até 30 de setembro à meia-noite para aprovar o orçamento para 2019 e evitar uma paralisação parcial da administração federal ('shutdown') por falta de financiamento.

Nos Estados Unidos, o novo ano fiscal começa a 01 de outubro.

A lei aprovada na terça-feira no Senado destina 674,4 mil milhões de dólares (cerca de 572 mil milhões de euros) à Defesa, ou seja, mais 19,8 mil milhões (16,8 mil milhões de euros) que o orçamento de 2018.