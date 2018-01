Trump anuncia venda de avião que só existe no videojogo "Call of Duty"

Ontem às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Donald Trump embrulhou-se com os números e as siglas e anunciou que os EUA estão a comercializar avião F-52, um tipo de aeronave que só existe no famoso jogo de guerra "Call of Dutty".

O presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu os jornalistas ao anunciar a venda de aviões F-52 à Noruega, durante uma conferência de imprensa com a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, na Casa Branca, em Washington.

"Em novembro, começamos a entregar os primeiros aviões de combate F-52 e F-35", disse Trump, durante a conferência de imprensa. "São 52, no total, e já começamos a entregar alguns", acrescentou.

O presidente norte-americano terá feito confusão com números e siglas e anunciou a venda de um jato de guerra que não existe no mundo real. O F-52 é um avião de combate que voa apenas no mundo virtual, integrando o rol de armamento do famoso jogo "Call of Duty: Advanced Warfare".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O jornal norte-americano "Washington Post" contactou a Lockheed Martin, a empresa, que produz os F-35, e não encontrou planos para desenvolver o avião mencionado por Donald Trump.

A Lockheed Martin confirmou, apenas, que tem uma encomenda da Noruega para 40 aviões de guerra F-35, 10 dos quais já foram despachados. Três chegaram à base aérea de Orland, em novembro, especificou a porta-voz da empresa de material de guerra, Carolyn Nelson.

O F-35 é o avião de guerra mais avançado dos EUA, equipado com tecnologia de ponta que lhe permite estar apto para quatro tipo de missões diferentes: combate aéreo com outros aviões, dar apoio a aéreo a tropas no terreno, fazer vigilância e conduzir ataques de guerra eletrónica.