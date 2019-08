Trump autoriza "bombas de cianeto" para matar animais selvagens

Hoje às 11:36 Facebook

A administração de Donald Trump voltou a autorizar as autoridades do governo a usar controversos dispositivos de veneno, apelidados de "bombas de cianeto", para matar coiotes, raposas e outros animais selvagens nos EUA.

As armadilhas, chamadas "M-44s", são compostas por cianeto de sódio e implantadas com mais frequência pela Wildlife Services, uma agência federal do Departamento de Agricultura dos EUA, que mata um grande número de animais selvagens a cada ano, principalmente para benefício de produtores agrícolas e pecuários privados.

De acordo com o jornal "The Guardian", a Wildlife Services informou, em 2018, que matou mais de 1,5 milhões de animais, desde castores a ursos negros, lobos, patos e corujas. Cerca de 6500 foram mortos por "M-44s".

Na terça-feira, depois de completar a primeira fase de uma revisão de rotina, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA anunciou que iria permitir o uso continuado de cianeto de sódio em "M-44s" em todo o país, de forma interina.

No entanto, as armadilhas têm cada vez mais oposição, sobretudo porque resultaram, no passado, na morte inadvertida de espécies em risco de extinção e animais domésticos, assim como causaram danos a pessoas.

Em 2017, um adolescente chamado Canyon Mansfield estava a passear com o cão na floresta atrás da casa da família, em Pocatello, Idaho, quando o animal caiu numa armadilha de cianeto que lançou uma nuvem venenosa no ar. O cão morreu no local e Canyon foi levado rapidamente para o hospital, onde conseguiu recuperar. Os pais processaram a Wildlife Services por causa do envenenamento.

O caso teve grande repercussão na comunicação social e fez aumentar a oposição às "M-44s". Em maio, em resposta à defesa de grupos ambientalistas, a governadora de Oregon, Kate Brown, proibiu o uso das armadilhas naquele estado. Em 2017, a Wildlife Services concordou em interromper temporariamente o uso de "M-44s" no Colorado, depois de grupos ambientalistas os terem processado. A agência também deixou de usá-las em Idaho depois do caso de Canyon Mansfield.

Antes de ser anunciada a nova autorização, grupos de conservação e o público criticaram a agência com comentários a pedir uma proibição nacional completa do veneno. De acordo com uma análise fornecida pelo Centro para a Diversidade Biológica, que é um dos principais opositores das "M-44s", 99,9% das pessoas que comentaram opuseram-se à nova autorização do cianeto de sódio para matar animais.

Embora a agência tenha uma opinião diferente, acabou por impor novas restrições ao uso de "M-44s". A agência proibirá que os funcionários do governo coloquem as armadilhas a um raio de 30 metros de estradas ou trilhas públicas. A nova autorização é, por enquanto, apenas interina e a decisão final sobre o assunto deve ser definida só depois de 2021.