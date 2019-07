Trump chama "perverso assassino" a atirador que matou três pessoas em festival

Hoje às 16:32 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta segunda-feira o atirador que no domingo abriu fogo num festival de alho da Califórnia, matando três pessoas e ferindo pelo menos mais 15, como um "perverso assassino".

As declarações de Donald Trump foram feitas momentos antes da assinatura, na Casa Branca, de um documento que assegura que o fundo de compensação das vítimas do 11 de setembro nunca ficará sem dinheiro.

O presidente acrescentou que o país está "de luto" em homenagem às famílias das vítimas e pediu a Deus que as conforte.

Trump, que se opôs firmemente à adoção de medidas de controlo de armas, disse que os Estados Unidos "responderão à violência com coragem e determinação nacional".

A polícia identificou hoje o atirador, que foi abatido pouco depois de começar o tiroteio na pequena cidade de Gilroy, como Santino William Legan, escusando-se a adiantar pormenores sobre a sua identidade.

De acordo com as autoridades, o homem conseguiu entrar no festival cortando uma vedação e evitando os detetores de metal das entradas e usou uma espingarda, mas parece ter atingido as pessoas aleatoriamente.

Testemunhas deram ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram a informação.

O tiroteio ocorreu pelas 17.30 horas (1.30 horas em Portugal continental) no último de três dias de festival.

Entre os mortos estava um menino de 6 anos.

Os feridos foram enviados para vários hospitais, estando alguns em estado crítico.

Várias das vítimas do tiroteio no festival de Gilroy foram logo submetidas a cirurgias no domingo à noite, adiantaram as autoridades hospitalares

O festival celebra-se todos os anos e alberga vendedores de comida, competições entre cozinheiros e concertos de música, juntando habitualmente 100 mil pessoas.