Trump comenta apelo de Greta Thunberg. "Parece muito feliz"

O dramático apelo da jovem ativista Greta Thunberg correu o Mundo e deixou uma marca na cimeira da ONU sobre o clima, segunda-feira, em Nova Iorque. Mas Trump viu algo que mais ninguém viu.

"Como é que se atreveram? Vocês roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias", disse a jovem defensora do ambiente, em Nova Iorque, no início da Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Vocês deixaram-nos cair. Mas os jovens começam a compreender a vossa traição", disse Greta Thunberg perante vários chefes de Estado. "Se vocês decidiram deixar-nos cair, eu digo-vos: nunca vos iremos perdoar. E não deixaremos que vocês se vão embora assim", acrescentou a jovem, lágrimas nos olhos, visivelmente emocionada.

"Parece uma rapariga muito feliz, esperançada num brilhante e maravilhoso futuro. Tão bonito de ver", escreveu o presidente dos EUA na conta pessoal de Twitter.

O comentário foi acompanhado pelo vídeo das declarações de Greta Thunberg, no qual a jovem dá um puxão de orelhas aos líderes mundiais. Aparentemente emocionada, num estilo algo exagerado e talvez teatral, em tempo algum aparenta estar feliz, muito menos esperançada num mundo melhor, como escreve o presidente dos EUA.