Trump corta relações com embaixador britânico e critica May. Tudo no Twitter

O presidente norte-americano anunciou, esta segunda-feira, que cortou relações com o embaixador do Reino Unido, classificando-o de "inepto", mas criticou a primeira-ministra britânica pela forma como geriu o processo de saída da União Europeia.

Donald Trump escreveu no Twitter que "já não lida" com o embaixador britânico nos EUA, depois de terem sido divulgadas mensagens diplomáticas secretas em que Kim Darroch classifica o atual governo norte-americano como "disfuncional" e "inepto", acrescentando que a única forma de comunicar com Trump é ser simples e direto.

"Não conheço o embaixador, mas nos EUA não é bem recebido", apontou o presidente norte-americano sobre Darroch. "Já não lidamos com ele", rematou.

Ao mesmo tempo que atacou o embaixador britânico pelas suas considerações, Trump criticou a gestão do Brexit da primeira-ministra britânica acusando-a de ser responsável pela "confusão" atual e felicitando-se abertamente pela sua próxima saída do cargo. "Sou muito crítico da forma como o Reino Unido e a primeira-ministra, Theresa May, geriram o Brexit", escreveu também no Twitter.

"Disse-lhe o que devia fazer, mas ela decidiu fazer de outra forma", acrescentou, referindo que "a boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que vai ter em breve um novo primeiro-ministro".