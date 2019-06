Trump critica NASA e diz que Lua faz parte de Marte

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Sempre que Donald Trump utiliza o Twitter tudo pode acontecer. Na sexta-feira, o presidente norte-americano deixou a comunidade científica em alvoroço, depois de ter escrito que a Lua fazia parte de Marte.

"Por todo o dinheiro que já gastamos, a NASA não devia estar a pensar em ir à Lua. Fizemos isso há 50 anos. Eles deviam focar-se em coisas muito maiores, incluindo Marte (do qual a lua faz parte), Defesa e Ciência", escreveu no Twitter.

Além do erro científico, não deixa de ser curioso que o presidente norte-americano se tenha oposto a uma nova ida à Lua depois de no passado dia 13 de maio, também através do Twitter, ter anunciado: "Vamos à Lua novamente".

Também em março, Jim Bridenstine, administrador da NASA, que foi escolhido pelo próprio presidente, anunciou planos para colocar na Lua um astronauta em 2024.

No entanto, e apesar de todas as reações ao polémico tweet, o jornal "The Guardian" explica que o presidente talvez estivesse a falar de uma viagem para Marte com partida da Lua.

O tweet de Trump surge pouco depois de a NASA ter anunciado que vai permitir a visita de entidades externas à Estação Espacial Internacional, já a partir de 2020.