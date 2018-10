Trump defende venda de armas a Riade apesar de desaparecimento de jornalista

Hoje às 08:38 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos da América defendeu na quinta-feira a continuação da venda de armas à Arábia Saudita, apesar da crescente pressão dos congressistas para o reino ser punido devido ao desaparecimento de um jornalista.

Com vários senadores a pressionarem a aplicação de sanções, com base numa lei de direitos humanos, e também a questionarem o apoio norte-americano à campanha de bombardeamento no Iémen, liderada pelos sauditas, Trump parece relutante em abalar uma relação que tem sido fundamental para a sua política externa no Médio Oriente.

Em particular, Donald Trump afirmou que suspender a venda de armas aos sauditas iria prejudicar a economia norte-americana.

"Não gosto de interromper quantidades massivas de dinheiro que estão a ser colocadas na nossa economia. Eles [os sauditas] estão a gastar 110 mil milhões de dólares [95 mil milhões de euros] em equipamento militar", disse Trump, referindo-se à proposta de venda de armas anunciada em maio de 2017, quando visitou a Arábia Saudita, na sua primeira visita ao estrangeiro enquanto presidente.

O Presidente norte-americano reforçou o seu argumento, adiantando que os sauditas poderiam comprar as armas aos russos ou chineses, se tivessem problemas para comprar aos EUA.

Trump manteve que o país está a ser "muito duro" no caso de Jamal Khashoggi, exilado nos EUA, que se suspeita ter sido assassinado. O jornalista, um crítico do regime de Riade e colaborador The Washington Post, está desaparecido desde 2 de outubro.

Neste dia entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia, para tratar de documentação para se casar, com a sua namorada à espera no exterior, e nunca mais foi visto.

Dirigentes turcos afirmaram que receiam que os sauditas tenham morto e desmembrado Khashoggi, mas só ofereceram como prova uma gravação vídeo da entrada do jornalista na instalação diplomática e a chegada à Turquia do que descreveram como um grupo de 15 sauditas para alegadamente o atacarem.

A Arábia Saudita negou as acusações, considerando-as "sem fundamento".

Em Istambul, a imprensa turca assegurou que aquele grupo de 15 sauditas incluía guardas, agentes dos serviços de informações, soldados e um perito em autópsias.

A revelação destes detalhes, juntamente com comentários do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parece destinada a pressionar a Arábia Saudita a revelar o que aconteceu, se bem que também considerando a necessidade de manter investimentos sauditas na Turquia e salvaguardar as relações bilaterais.

Questionado na Casa Branca, Trump respondeu aos jornalistas que "se a situação [de Jamal Khashoggi] se revelar tão má quanto pode ser, de certeza que existem outras formas de lidar com a situação" além de cancelar a venda de armas, mas não precisou.

Antes, dissera no programa televisivo "Fox & Friends", que os EUA "tinham lá investigadores e estavam a trabalhar com a Turquia" e a Arábia Saudita no caso, mas também não deu qualquer prova, nem desenvolveu.

Entretanto, há uma clara e crescente separação entre muitos congressistas, que querem uma ação mais vigorosa, e Trump.

Mesmo antes do desaparecimento de Khashoggi, os congressistas têm criticado o governo saudita. Alguns não acreditam nos seus desmentidos de práticas condenáveis e contestam que não haja vídeos do consulado que mostrem Khashoggi, que no último ano tem vivido em autoexílio no estado da Virgínia.

"Há uma sensação de que têm direito a tudo. Odeio usar a palavra arrogância, que me vem quando se lida com eles [sauditas]", afirmou o senador republicano Bob Corker, que preside à comissão senatorial dos Negócios Estrangeiros.

"Parte disto pode ser porque têm uma relação incrivelmente próxima com o Governo" de Trump, admitiu.