Trump desencadeia tempestade no Twitter com ataque à acusadora de Kavanaugh

O presidente dos Estados Unidos da América desencadeou na sexta-feira uma míni tempestade na rede social Twitter ao atacar a mulher que acusou o seu candidato ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, de ter esperado anos para apresentar queixa.

As reações que suscitou fizeram que a palavra-chave #WhyIDidntReport ("Por que não apresentei queixa") fosse a principal do dia nesta rede social nos EUA.

Ao início da tarde, esta hashtag, com reminiscências com a #MeToo ("Eu também"), relativa à denúncia de abusos sexuais, ocupava a primeira posição das 'tendências' do dia nos EUA, correspondendo a um afluxo massivo de mensagens nesta rede social com esta palavra-chave.

Ao fim da manhã, já se acumulavam dezenas de milhares de mensagens, alimentadas por vagas de testemunhos de mulheres que, à semelhança de Christine Blasey Ford, revelavam terem ficado silenciosas sobre o assédio ou as agressões sexuais que sofreram.

Testemunho das parecenças com o #MeToo, encontravam-se neste novo hashtag várias assinaturas emblemáticas do movimento anti-assédio que percorre os EUA desde há cerca de um ano, como as atrizes Ashley Judd ou Alyssa Milano.

Foi esta última que lançou o hashtag a meio da manhã, em resposta à mensagem, que Donald Trump tinha colocado na rede social Twitter, incendiando os ânimos ao afirmar: "Se os ataques [de Kavanaugh] foram tão graves como diz a dra. Ford, teria havido uma queixa dela ou dos seus queridos pais".

Em resposta, Alyssa Milano afirmou: "Fui agredida sexualmente por duas vezes, uma delas quando era adolescente. Nunca apresentei queixa à polícia e precisei de 30 anos para falar aos meus pais. Se outras vítimas de agressões sexuais quiserem acrescentar a este testemunho, façam-no em resposta", propondo o novo hashtag.

Ashley Judd juntou-se pouco depois, para contar como as suas revelações dos casos de abusos e violação que viveu na adolescência tinham sido criticadas pelos seus próximos.

Christine Blasey Ford acusou o juiz Brett Kavanaugh de a ter agredido durante uma noite entre adolescentes, no início dos anos 1980.

Estas acusações, reveladas na semana passada, ameaçam fazer descarrilar o processo de nomeação do juiz conservador, que Trump e os republicanos querem terminado antes das eleições de novembro, onde os republicanos procuram manter a sua maioria no Congresso.