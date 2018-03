Imagens reveladas por Trump são de local em que já havia muro

Ontem às 21:56 Facebook

O presidente dos Estados Unidos divulgou, esta quarta-feira à tarde, aquelas que parecem ser as primeiras imagens do processo de construção do muro que Trump pretende construir em toda a fronteira entre os EUA e o México.

"Grande reunião, esta tarde, sobre o início (da construção) do muro da fronteira a sul", escreveu Donald Trump no Twitter, numa mensagem que acompanhou com algumas fotografias da estrutura que prometeu edificar a caso fosse eleito presidente.

Acontece que, o departamento de Segurança Interna dos EUA confirmou à Fox News que as imagens partilhadas foram captadas a 15 de março, em Calexico, na Califórnia, a pouco menos de 200 quilómetros de San Diego. De acordo com a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos (agência governamental), equipas encontram-se no local a substituir uma vedação já existente por uma nova de "30 metros de altura".

"A barreira nesta zona foi construída nos anos de 1990 com pedaços de metal reciclados e aço. Apesar de se ter demonstrado eficaz para impedir passagem ilegal de pessoas, organizações de contrabandistas danificaram e irromperam esta versão antiquada do muro várias centenas de vezes nos últimos dois anos, o que resultou em elevados custos em reparações", lê-se num comunicado da Patrulha de Fronteiras citado pelo canal de televisão.

A Fox News adianta que as fotografias foram tiradas na mesma semana em que foram testados os vários protótipos de muro que Donald Trump prometeu construir, para impedir a imigração ilegal.