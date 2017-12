Trump divulga vídeo com pontos altos do primeiro ano de mandato

Hoje às 02:49 Facebook

O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou um vídeo onde destaca os pontos altos das suas conquistas e retórica do primeiro ano à frente dos Estados Unidos.

No vídeo, que dura cerca de três minutos e meio, surgem imagens de Trump com pessoal militar, agentes e outros líderes mundiais, acompanhado de uma banda sonora, enquanto afirma: "Nós demos luz ao mundo moderno e daremos forma ao mundo de amanhã com a força e a habilidade das mãos americanas".

Donald Trump cita o seu sucesso ao colocar uma nova justiça no Supremo, os esforços em reduzir as regulações e a grande vitória na revisão dos impostos, considerando tratar-se "do maior corte de impostos na história" dos Estados Unidos.

Trump deixa também uma mensagem de véspera de Ano Novo, afirmando: "Que ano e ainda agora começámos. Juntos estamos a tornar a América grande outra vez. Feliz Ano Novo!".

O presidente dos Estados Unidos jogou golfe no domingo e almoçou com o governador de Florida, Rick Scott, em Palm Beach, onde esta noite irá festejar a entrada em 2018, quase um ano depois de iniciar o seu mandato, numa festa privada.