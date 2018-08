Trump diz estar para breve um "grande acordo" comercial com o México

Hoje às 18:21 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que pode estar para breve um "grande acordo comercial" com o México.

A relação entre os Estados Unidos e o México "está a tornar-se mais próxima a cada hora" e um acordo de comércio-livre "pode acontecer em breve", escreveu Trump na rede social Twitter.

Os Estados Unidos e o México tem estado a negociar um acordo comercial no âmbito das negociações do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA, North America Free Trade Agreement).

Quando essas negociações estiverem numa fase avançada, o Canadá deverá passar a integrá-las.

Segundo o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, o principal obstáculo ao progresso das negociações tem sido a cláusula exigida pelos Estados Unidos de que o acordo seja confirmado de cinco em cinco anos.

O México e o Canadá opõem-se a essa cláusula.