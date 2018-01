Trump diz que tem um botão nuclear "muito maior" que o de Kim Jong-un

Hoje às 08:03, atualizado às 08:07 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lembrou na terça-feira ao homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que também tem um botão nuclear só que "maior e mais poderoso".

"O líder norte-coreano Kim Jong-un acaba de afirmar que o 'botão nuclear continua na sua secretária' (...) informem-no que eu também tenho um botão nuclear, muito maior e mais poderoso, e que funciona!", escreveu Donald Trump, numa mensagem na rede Twitter.

Trump respondeu assim ao discurso proferido pelo "número um" da Coreia do Norte no primeiro dia de 2018 e antes de ser anunciada a intenção de Pyongyang reabrir o canal de comunicação com Seul, após a Coreia do Sul ter proposto a realização de negociações de alto nível entre os dois países, com os Jogos Olímpicos de Inverno em pano de fundo.

Na sua mensagem de Ano Novo, Kim Jong-un afirmou que a capacidade atómica norte-coreana funciona como dissuasão para qualquer ataque dos Estados Unidos.

"O botão nuclear continua na minha secretária. Não se trata de uma chantagem, mas da realidade", declarou Kim Jong-un na segunda-feira, repetindo que a Coreia do Norte era, a partir de agora, uma potência nuclear e capaz de alcançar todo o território norte-americano.