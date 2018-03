Trump e homólogo chinês mantêm sanções à Coreia do Norte

Ontem às 23:10 Facebook

O presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, comprometeram-se a manter a pressão e as sanções à Coreia do Norte, caso não sejam tomadas medidas para uma desnuclearização "completa, verificável e irreversível".

"Os dois líderes congratularam-se com a perspetiva de diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e prometeram manter a pressão e as sanções até que sejam tomadas medidas tangíveis para uma desnuclearização completa, verificável e irreversível", disse em comunicado, a Casa Branca, citada pela agência Efe.

A conversa telefónica entre Donald Trump e Xi Jinping surge um dia após o presidente dos Estados Unidos ter aceite o convite do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para um encontro.

De acordo com o documento, Trump expressou esperança de que Kim Jong-un escolha "um caminho mais brilhante" para o futuro da Coreia do Norte.

Porém, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, já havia dito que, até se verificarem "ações concretas" de Pyongyang, o encontro entre os dois líderes não será agendado.