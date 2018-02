Sósias de Trump e Kim Jong-un expulsos dos Jogos Olímpicos

Hoje às 16:21 Facebook

Dois homens, mascarados de Donald Trump e Kim Jong-un, marcaram presença, esta sexta-feira, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que decorrem em Pyeongchang, Coreia do Sul, até dia 25 de fevereiro.

Vestidos a rigor, os dois cidadãos estrangeiros entraram lado a lado na cerimónia, no Estádio Olímpico de Pyeongchang - à qual assistiam o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e a irmã mais nova do líder norte-coreano, Kim Yo Jong -, tendo sido rapidamente interpelados por seguranças, que os expulsaram do recinto. Não sem antes serem fotografados por centenas de curiosos, que quiseram captar a cumplicidade dos dois "líderes".

O aspirante a Trump usava um chapéu vermelho com a inscrição "USA" (EUA) a combinar com uma gravata da mesma cor que compunha um fato sóbrio preto. Ao lado, o comediante que fazia de Jong-un trazia um par de óculos de massa e um longo casaco preto.

Segundo a imprensa internacional, várias pessoas que testemunharam a inédita aparição chegaram a pensar, inicialmente, que estavam mesmo perante os verdadeiros líderes.

Antes de saírem do estádio, segundo relatam alguns jornais internacionais, os cómicos terão dito a um segurança que quiseram passar a mensagem de que "a paz (entre polos opostos) pode ser alcançada".