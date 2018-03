Trump e Moon defendem "ações concretas" para acordo nuclear com Pyongyang

Hoje às 19:28 Facebook

Os presidentes norte-americano e sul-coreano expressaram esta sexta-feira um "otimismo cauteloso" sobre os recentes progressos da Coreia do Norte e defenderam que "ações concretas e não palavras" serão essenciais para a desnuclearização "permanente" de Pyongyang.

Os dois líderes, Donald Trump e Moon Jae-in, respetivamente, abordaram os progressos feitos com o regime norte-coreano numa conversa telefónica que mantiveram esta sexta-feira, indicou a Casa Branca.

Trump e Moon falaram da "importância de aprender com os erros do passado" e acordaram exercer a "máxima pressão" sobre o regime do líder norte-coreano, Kim Jong-un, o que Washington pretende fazer mantendo as suas sanções até que haja um acordo.

"Os dois líderes concordaram em que as ações concretas, não as palavras, serão a chave para alcançar a desnuclearização permanente da península coreana", disse a Casa Branca.

Na sua conversa, tanto Trump como Moon manifestaram um "otimismo cauteloso" quanto à recente abertura de Kim Jong-un, com convites a ambos para se deslocarem a Pyongyang, e sublinharam que "um futuro mais está ao alcance da Coreia do Norte se escolher o caminho certo".

O atual "degelo" protagonizado pelas duas Coreias começou durante os Jogos Olímpicos de inverno, realizados na cidade sul-coreana de Pyeonchang, após a mensagem de Ano Novo de Kim Jong-un, em que este estendeu a mão a Seul.

O evento desportivo propiciou o anúncio de duas importantes cimeiras em que se abordará a possível desnuclearização da Coreia do Norte.

A primeira, agendada para abril entre Moon e Kim Jong-un, será a primeira cimeira inter-coreana em 11 anos, ao passo que a segunda, que reunirá Kim e Trump, será uma ocasião histórica, por se tratar do primeiro encontro de sempre entre líderes dos dois países.

De acordo com a Casa Branca, durante a conversa telefónica, Trump reiterou a intenção de se reunir "antes do final de maio" com Kim Jong-un.

O Governo sul-coreano já tinha assegurado que o encontro, em local ainda por anunciar, aconteceria antes de finais de maio, mas até agora a Casa branca tinha dito que não havia "nem uma data nem um local definidos".