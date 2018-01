Um ano de Trump: as vítimas do presidente mais impopular de sempre

Hoje às 17:52 Facebook

Presidente dos EUA alcança um recorde indesejável: termina o ano inaugural na Casa Branca com o mais baixo nível de popularidade alguma vez registado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alcançou um recorde nada cobiçado: termina o primeiro ano na Casa Branca com o mais baixo nível de popularidade alguma vez obtido por um presidente norte-americano no primeiro mandato.

Segundo uma sondagem da empresa de estudos de opinião Gallup, Trump conseguiu apenas uma média de 39% de aprovação dos norte-americanos desde que tomou posse, a 20 de janeiro de 2017. Até agora, o nível mais baixo tinha sido o registado por Bill Clinton, cuja média no primeiro ano de mandato se situou em 49%, mais dez pontos percentuais do que a de Trump.

Sondagens recentes mostram que a maioria dos norte-americanos vê Trump como uma figura divisora e questiona mesmo a sua capacidade para exercer o cargo.

Um ponto de relativo êxito para o antigo magnata nova-iorquino do imobiliário foi a forma como geriu as questões económicas, embora mesmo aí a sua classificação não seja tão alta como se podia esperar dado o estado relativamente forte da economia do país.

A atual taxa de aprovação de Trump na sondagem semanal da Gallup, de apenas 38%, é comparável à sua classificação média (39%), com 57% dos consultados dizendo que desaprovam a sua atuação.

A persistência de um índice de aprovação tão baixo, tão cedo no mandato presidencial, não tem precedentes: habitualmente, os norte-americanos dão aos novos presidentes o benefício da dúvida, mas o "período de lua-de-mel" de Trump - se é que o teve - deu-lhe um nível de aprovação de apenas 45%.

Desde então, Trump passou mais tempo abaixo dos 40% do que qualquer outro inquilino da Casa Branca no primeiro ano no cargo.

Houve presidentes que recuperaram de períodos de baixa popularidade: por exemplo, a taxa de aprovação de Clinton caiu para 37% em junho de 1993, mas, depois, rapidamente reconquistou terreno e foi reeleito para um segundo mandato; e também Harry Truman obteve a aprovação de menos do que 40% dos norte-americanos durante períodos significativos do seu primeiro mandato, mas foi reeleito, tendo posteriormente alcançado o mais baixo nível de aprovação de sempre registado pela Gallup, com apenas 22% em 1952.

O ponto mais baixo de Trump nas sondagens semanais Gallup, 35%, é, ainda assim, mais alto do que os de vários dos seus antecessores: Truman, Richard Nixon e Jimmy Carter chegaram a obter níveis de aprovação abaixo de 30%.

É a economia

Ainda assim, há alguns aspetos positivos para Trump. Antes de mais, o facto de a maioria dos republicanos continuar a aprovar a forma como exerce o cargo: 83% dos inquiridos que se identificam como republicanos, segundo uma sondagem da Universidade Quinnipiac.

A mesma sondagem concluiu que a maioria dos votantes considera, em geral, que Trump é inteligente e forte e as classificações positivas para a forma como tem gerido a economia tenderam a ser mais elevadas do que as obtidas na avaliação geral da sua atuação.

Num estudo de opinião realizado pela agência noticiosa Associated Press e pelo Centro de Investigação de Assuntos Públicos, a classificação do multimilionário republicano na gestão da economia foi oito pontos percentuais mais alta do que o seu nível geral de aprovação, embora mesmo essa não tenha ido além dos 40% nessa pesquisa, que foi bastante negativa para ele.

Entretanto, ontem, Trump tornou-se no primeiro presidente em funções a fazer uma declaração em direto para apoiar a manifestação antiaborto March for Life, em Washington. O republicano é o terceiro presidente a manifestar apoio à causa, mas o primeiro a fazê-lo em pessoa, a partir da Casa Branca.

Vítimas

Clima

Foto: Stephane Mahe/REUTERS

A decisão de sair do Acordo de Paris, sobre a limitação de emissões com gases de estufa, para conter o aumento global da temperatura, pode ter agradado aos interesses ligados à extração de carvão, mas desagradou a organizações e empresas norte-americanas que apostam na indústria limpa. E ajuda a isolar os EUA.

Coreias

Foto: KCNA/via REUTERS

O último episódio da escalada na retórica belicista com a Coreia do Norte é a afirmação de Trump de que o seu "botão" nuclear "é maior" do que o de Kim Jong-Un (foto). Aproveitando a jactância de Pyongyang na exibição de capacidade balística e nuclear, o presidente aumentou a militarização no Sul e ameaça com "fogo e fúria".

México

Foto: Mike Blake/REUTERS

Quem paga a conta? Trump passou a campanha a ameaçar ampliar o "muro" na fronteira com o México e enviar a conta ao Governo do outro lado. Agora, o seu chefe de gabinete diz que não o fará e ele desmente-o. Laracha à parte, é um símbolo do discurso e das práticas anti-imigração que está a implementar.

"Países de merda"

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

A expressão (boçal) do desprezo de Trump pelos imigrantes está na sintetizada frase que ele tenta desmentir, mas que vários presentes asseguram ter sido proferida numa reunião: "Porque é que temos todas estas pessoas de países de merda a virem para aqui?". Referia-se a El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.

Palestina

Foto: FAZRY ISMAIL/EPA

A ONU, a esmagadora maioria dos membros da ONU, a União Europeia, o Papa... O Mundo defende que a partilha de Jerusalém entre Israel e o Estado da Palestina, assim como o fim dos colonatos nos territórios ocupados são a única solução. Mas Trump atiçou a fogueira ao reconhecer a cidade como capital israelita.

Steve Bannon

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Ao cabo de oito meses, o ex-diretor do sítio eletrónico "Breitbart" e uma das figuras da extrema-direita mais influente sobre o novo presidente foi demitido. Ex-chefe de gabinete de Trump é uma figura central na investigação do Congresso à alegada influência da Rússia nas eleições. Na inquirição, ficou em silêncio.