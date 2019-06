Trump nega abuso sexual a jornalista: "Não é o meu tipo" de mulher

Hoje às 10:22, atualizado às 10:48 Facebook

Donald Trump volta a negar o suposto abuso sexual à jornalista E. Jean Carroll, colunista da revista Elle.

A jornalista E. Jean Carroll acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de abuso sexual numa loja em Nova Iorque, há cerca de 23 anos.

Após Donald Trump negar as acusações, em declarações ao jornal político "The Hill", o presidente dos EUA voltou a reforçar que E. Jean Carroll está "totalmente a mentir" sobre a suposta violação na loja de venda de artigos de luxo Bergdof Goodman, em Manhattan.

"Eu vou dizer com grande respeito: número um, ela não é meu tipo. Número dois, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, ok?", disse Trump ao jornal, negando as declarações que Carroll, de 75 anos, fez à revista norte-americana "New York Magazine", na sexta-feira passada.

"Eu não sei nada sobre essa mulher. É uma coisa terrível que as pessoas possam fazer tais acusações", acrescentou Trump.

Em entrevistas seguintes às emissoras televisivas CNN e a MSNBC, a colunista referiu ainda estar a ponderar se irá apresentar queixa contra Trump.