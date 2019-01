Trump oferece acordo sobre imigração para reabrir Governo dos EUA

Hoje às 21:28, atualizado às 21:41 Facebook

Donald Trump ofereceu, este sábado, um novo acordo aos democratas sobre imigração, para desbloquear a construção do muro na fronteira com o México e terminar com o impasse orçamental, que encerrou parcialmente a administração pública norte-americana.

Num discurso a partir da Casa Branca, Trump prometeu proteger os 700 mil "dreamers" no país (filhos de imigrante ilegais, que entraram nos EUA com os pais) durante três anos, em troca de uma dotação orçamental de 5,7 mil milhões de dólares (cerca de cinco mil milhões de euros) para a construção do muro na fronteira, em locais de "alta prioridade".

Nancy Pelosi, líder dos democratas na Câmara dos Representantes, já considerou a proposta inaceitável, sendo provável que a paralisação dos serviços públicos para além dos 29 dias, que já decorreram até este sábado.

"Estou aqui hoje para fornecer ao Congresso uma caminho em frente para acabar a paralisação do Governo e resolver a crise na fronteira sul", disse o presidente dos EUA. Por seu lado, Pelosi considerou que a proposta era "inaceitável" e que não representava uma esforço de boa-fé para "voltar a dar garantias à vida das pessoas".