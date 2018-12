Trump pede ajuda ao Paquistão para negociar com talibãs

Hoje às 13:48 Facebook

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ajuda ao Governo do Paquistão para tentar levar o movimento talibã a negociar o fim da guerra no Afeganistão, disse uma fonte do governo paquistanês.

O porta-voz do governo do Paquistão, Fawad Chaudry, informou que o primeiro-ministro, Imran Khan, recebeu hoje de manhã uma carta de Donald Trump a pedir intermediação com o movimento talibã, para procurar a paz no Afeganistão.

A carta de Trump chegou duas semanas depois de o Presidente dos EUA ter escrito um tweet acusando o governo paquistanês de ter abrigado Osama bin Laden, o líder da Al Qaeda, apesar de receber milhões de dólares de ajuda do governo norte-americano.

Em resposta à acusação de Trump, Imran Khan respondeu que a afirmação "era retórica infundada (...) totalmente inaceitável, dizendo ainda que os EUA forneceram apenas 20 mil milhões de dólares ao Paquistão.

A guerra no Afeganistão começou em 2001, a seguir ao ataque terrorista de 11 de setembro, e, de acordo com organizações internacionais, já fez mais de 70 mil vítimas mortais, incluindo a morte de mais de dois mil soldados americanos.