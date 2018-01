Trump perguntou a ex-diretor interino do FBI em quem votou nas presidenciais

Hoje às 08:25 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou ao diretor interino do FBI entre maio e agosto de 2017, Andrew McCabe, em que votou nas eleições para a Casa Branca de 2016.

A conversa com Andrew McCabe ocorreu na Sala Oval da Casa Branca pouco depois de Trump ter despedido em maio James Comey como diretor do FBI, segundo relataram ao jornal funcionários e antigos funcionários, sob anonimato, noticiou o jornal "The Washington Post".

McCabe respondeu a Trump que não votou nas eleições presidenciais de 2016, em que o republicano Donald Trump defrontou a democrata Hillary Clinton.

Nesse encontro, Trump também censurou o diretor interino do FBI por a sua mulher, Jill McCabe ter recebido dinheiro da equipa de Clinton para a sua fracassada campanha de 2015 para o Senado, a que concorreu como democrata.

Segundo o "The Washington Post", a conversa entre Trump e McCabe é objeto de estudo do procurador especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre a presumível ingerência russa nas eleições de 2016 e os possíveis contactos da campanha do agora Presidente com o Kremlin.

McCabe era o "número dois" de Comey no FBI, posição a que regressou em agosto passado quando Christopher Wray assumiu a direção da agência, por proposta de Trump.

Vários meios de comunicação locais noticiaram, esta quarta-feira, que o procurador geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, pressionou Wray para que despeça vários responsáveis, entre os quais McCabe, para "limpar" a equipa de Comey.

Wray ameaçou demitir-se caso McCabe seja despedido ou colocado noutro posto.