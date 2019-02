Trump prepara-se para declarar emergência nacional para construir muro

Hoje às 20:26 Facebook

O líder da maioria no Senado norte-americano, Mitch McConnell, afirmou esta quinta-feira que o presidente Donald Trump disse estar preparado para assinar a lei de financiamento do governo e emitir uma emergência nacional na fronteira com o México - o "famoso" muro.

Segundo a agência de notícias Associated Press, McConnell referiu que o Senado votará em breve o projeto de lei que é necessário para evitar uma paralisação federal parcial na sexta-feira.

A medida inclui departamentos que passam pelo ano fiscal, mas sem os 5,7 mil milhões de dólares que Trump queria para a fronteira com o México.

A Câmara dos Representantes também deve votar o projeto ainda nesta quinta-feira.

O consentimento de Trump acabaria com uma saga legislativa que começou antes do Natal e que levou o presidente dos EUA a forçar uma paralisação federal parcial de 35 dias.