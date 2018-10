Trump quer acabar com lei que dá cidadania a qualquer criança que nasce no país

Hoje às 13:24 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos quer decretar o fim do constitucional "direito de solo", que determina que qualquer criança nascida no território dos Estados Unidos tem cidadania norte-americana, divulgou hoje o site de notícias Axios.

Numa entrevista ao site, Donald Trump afirma que encara assinar um decreto para que as crianças nascidas em território norte-americano de pais em situação irregular deixem de beneficiar daquele direito.

As declarações de Trump, que ocorrem na última semana da campanha eleitoral para as eleições intercalares norte-americanas, podem colocar a imigração no centro dos debates.

"Somos o único país do mundo onde, se uma pessoa chega e tem um bebé, o bebé é cidadão dos Estados Unidos... com todas as vantagens", afirma, segundo os extratos da entrevista televisiva divulgados pelo Axios.

"É ridículo, é ridículo, tem de acabar", adiantou.

A possibilidade de o Presidente poder pôr em causa, por decreto, o princípio inscrito na 14.ª emenda da Constituição pode desencadear uma discussão judicial.

"Sempre me disseram que era necessária uma emenda constitucional. Sabem uma coisa? Não é o caso", disse o Presidente na entrevista.

"Está em curso. Vai fazer-se, com um decreto", adiantou Trump.

A entrevista deverá ser divulgada no domingo.