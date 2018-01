Trump quer reconstruir arsenal nuclear dos EUA e expandir Guantanamo

Hoje às 08:22 Facebook

Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu na terça-feira que é preciso mais trabalho para derrotar o Estado Islâmico.

"No ano passado, prometi que íamos trabalhar com os nossos aliados para extinguir o Estado Islâmico da face da terra. Um ano mais tarde, estou orgulhoso de dizer que a coligação para derrotar o Estado Islâmico libertou 100% do território antes controlado por estes assassinos no Iraque e na Síria. Mas existe muito mais trabalho para ser feito. Vamos continuar a lutar até o Estado Islâmico ser derrotado", garantiu Donald Trump, durante o seu primeiro discurso do Estado da União.

No plano das relações internacionais, o responsável disse que, no último ano, enquanto o país reconstruiu "a força e confiança da América" na sua casa, também esteve "a reconstruir a sua força e confiança lá fora."

Trump deixou também um pedido para "reconstruir totalmente o arsenal nuclear" do país, corrigir as "falhas fundamentais" do acordo nuclear com o Irão e expandir a prisão de Guantanamo, em Cuba.

"Não vou repetir os erros de administrações passadas", garantiu o responsável sobre a Coreia do Norte, admitindo que Pyongyang é "imprudente" no desenvolvimento de mísseis nucleares que podem ameaçar o território americano "muito em breve".

A nível social, Trump não referiu que o Congresso falhou na revogação do Obamacare, mas disse que tinha terminado com o mandato individual (que obriga todos os americanos a comprar seguro de saúde ou pagar multa).

Trump referiu-se, igualmente, ao preço dos medicamentos, dizendo que esta é uma das suas maiores prioridades: "Os preços vão descer substancialmente. Prestem atenção", assegurou.

Numa perspetiva mais liberal, Donald Trump disse também apoiar o pagamento obrigatório de licença de maternidade e uma reforma prisional que ajude os prisioneiros a "ter uma segunda oportunidade."

O presidente dos Estados Unidos referiu-se também ao problema de abuso de drogas, que em 2016 matou no país cerca de 60 mil pessoas. "É terrível. Temos de fazer algo sobre isso, temos de ser mais duros com os traficantes de drogas e aqueles que o facilitam", observou.

Donald Trump terminou o discurso dizendo que "enquanto os EUA tiverem confiança em si, nos seus valores, na sua fé e na sua confiança" não vão falhar.

Este é o nosso novo momento americano

"Os cidadãos da América lembram-nos que foi o povo que sonhou e construiu este país. É o povo que está a fazer a América grande de novo", concluiu.

"Este é o nosso novo momento americano. Nunca houve um momento melhor para começar a viver o sonho americano", disse Trump perante as duas câmaras do Congresso norte-americano (Câmara dos Representantes e Senado).

O presidente dos Estados disse desejar que "cada americano conheça a dignidade de um dia duro de trabalho, que cada criança se sinta segura na sua casa à noite e que cada cidadão se sinta orgulhoso desta terra".

No discurso, Trump destacou os resultados da economia (descida do desemprego, subida de salários, crescimento da bolsa) e referiu-se também à maior vitória do seu primeiro ano de mandato, a aprovação de uma reforma do sistema fiscal. "Desde que aprovámos o corte de impostos, cerca de três milhões de trabalhadores já receberam bónus dos cortes de impostos, milhares e milhares de dólares", declarou.