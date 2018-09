01 Junho 2018 às 18:13 Facebook

O presidente norte-americano Donald Trump recebe, esta sexta-feira, na Casa Branca, Kim Yong Chol, um dos mais altos funcionários da Coreia do Norte.

De acordo com a CBS News, Yong Chol, que já se encontrou com o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, deverá entregar a Trump uma carta do líder norte-coreano, Kim Jong-un.