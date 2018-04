Trump recua na negociação sobre futuro de jovens filhos de imigrantes ilegais

Hoje às 00:06 Facebook

O Presidente norte-americano recuou, este domingo, na negociação sobre o futuro de milhares de jovens imigrantes ilegais e ameaçou o México com o fim do Tratado de Livre Comércio da América do Norte se não aumentar a segurança fronteiriça.

"Não a mais acordos com DACA", disse Donald Trump na rede social Twitter.

O DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) é um programa de imigração norte-americano que permite, sob determinadas condições, que menores que tenham entrado ou permanecido ilegalmente nos Estados Unidos possam regularizar a sua situação.

O comentário do Presidente dos Estados Unidos no Twitter representa um revés, uma vez que Donald Trump defendia uma solução para os jovens ilegais, acusando os democratas de bloquearem o processo.

Há meses que democratas e republicanos negoceiam no Congresso, sem chegarem a acordo, uma lei migratória.

Na mesma rede social, Trump ameaçou o México com o fim do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, em vigor desde 1994, se não acabar com "o fluxo de gente" para os Estados Unidos. Os EUA estão a negociar o tratado com o México e o Canadá.

Segundo o Presidente dos Estados Unidos, o México não está a fazer nada para impedir a imigração ilegal e goza com as leis de imigração norte-americanas.

Durante a campanha presidencial, Donald Trump prometeu construir um muro na fronteira com o México para impedir a imigração ilegal e a entrada de droga nos Estados Unidos.