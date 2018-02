Trump relança guerra contra FBI

Hoje às 00:57 Facebook

Twitter

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pôs na sexta-feira em causa a integridade dos mais altos responsáveis do Ministério da Justiça e do FBI, desencadeando a ira da oposição democrata, perante o espetro de uma crise constitucional.

Desafiando a oposição, o diretor do FBI e muitos senadores do seu partido, o chefe do executivo norte-americano aprovou a desclassificação de uma nota confidencial muito controversa, redigida pelos republicanos do Congresso.

Este documento descreve o que consideram um abuso de poder do FBI quando um ex-membro da equipa de campanha de Trump foi escutado antes da eleição de novembro de 2016.

"O que se passa no nosso país é uma vergonha", declarou Trump na Sala Oval, antes de a nota de quatro páginas ser divulgada pela Câmara dos Representantes.

"Os mais altos responsáveis e investigadores do FBI e do Ministério da Justiça politizaram o processo sagrado de investigação em favor dos democratas e contra os republicanos", acrescentou igualmente no Twitter.

A acusação é extraordinária da parte de um presidente dos Estados Unidos, tradicionalmente cioso de preservar a imagem dos dois pilares das instituições norte-americanas.

Mas o sucessor de Barack Obama está determinado em provar que elementos no seio do poder judicial querem minar a sua presidência através de um inquérito sobre um eventual conluio entre a sua campanha e a Rússia, conduzida inicialmente pelo FBI e retomada no ano passado pelo procurador especial Robert Mueller.