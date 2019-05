Trump saúda atitudes do primeiro-ministro húngaro na imigração

Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou as atitudes do primeiro-ministro húngaro na questão da imigração, num encontro com Viktor Orban, em que considerou que este último "garantiu a segurança" da Hungria.

No início da reunião na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, Trump considerou que Orban é um "homem duro", mas "respeitado" em toda a Europa, e elogiou as suas ações.

"Você fez um bom trabalho e garantiu a segurança do seu país", disse o presidente dos Estados Unidos, considerando que Orban fez "a coisa certa na imigração".

Trump considerou que os "terríveis" problemas que a Europa está a enfrentar devem-se a escolhas "diferentes" das que teve o líder nacionalista anti-imigração, numa alusão velada à decisão da chanceler alemã, Angela Merkel, de abrir as fronteiras aos refugiados sírios em 2015.

Este encontro realça a proximidade ideológica de Trump e Orban e acontece a menos de duas semanas das eleições europeias, que estão a ser marcadas pela ameaça do fortalecimento da extrema-direita.

Em setembro, o primeiro-ministro húngaro, que está no poder desde 2010, considerou Donald Trump o "ícone" do movimento nacionalista.

Anteriormente, na administração democrata de Barack Obama, Viktor Orban tinha sido criticado pelos seus ataques à democracia, à liberdade de imprensa, à justiça e à sociedade civil.