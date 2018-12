Trump saudou Obama, mas não Hillary, no funeral de Bush

Hoje às 17:52 Facebook

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu antecessor, Barack Obama, apertaram as mãos no início do funeral de George H.W. Bush, o que não aconteceu entre Trump e Hillary Clinton.

A saudação entre Trump e Barack Obama (2009-2017) contrastou com o facto de Trump não ter cumprimentado Hillary Clinton, ex-secretária de Estado e sua adversária nas eleições presidenciais de 2016.

O aperto de mão entre Trump e Obama aconteceu pela primeira vez desde a transferência de poder, em 20 de janeiro de 2017.

Na primeira fila do funeral do ex-presidente Bush (1989-1993), que morreu na sexta-feira passada aos 94 anos, estavam os ex-presidentes Democratas Barack Obama, Bill Clinton (1993-2001) e Jimmy Carter (1977-1981), juntamente com as suas respetivas mulheres, Michelle, Hillary e Rosalynn.

Trump e a mulher, Melania, chegaram pouco depois e sentaram-se numa extremidade da mesma fileira, com a primeira-dama sentada ao lado de Obama.

Obama e Michelle cumprimentaram Trump e a primeira-dama, quando estes tomaram o lugar na cerimónia.

A ex-candidata democrata Hillary Clinton estava sentada mais longe, à esquerda do seu marido, Bill, que por sua vez ocupou o espaço ao lado de Michelle Obama.

Nem a ex-secretária de Estado nem o marido se viraram, quando Trump e a mulher tomaram seus lugares, e não houve saudação entre os dois casais.

Do outro lado do corredor estava sentado o ex-presidente Republicano George W. Bush (2001-2009), filho do falecido presidente.