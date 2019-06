Trump terá adormecido durante discurso de Isabel II

Hoje às 11:05 Facebook

Donald Trump terá sido apanhado a dormir enquanto a rainha Isabel II realizava o discurso de boas-vindas ao presidente do EUA, durante a visita ao Reino Unido.

Antes do banquete de Estado, na última noite, no Palácio de Buckingham, os líderes dos dois países, Donald Trump e Isabel II, discursaram em homenagem às relações entre os EUA e a Inglaterra. Durante o discurso da rainha, Trump foi filmado aparentemente a dormir. Rapidamente, as imagens do momento tornaram-se tema de conversa entre os internautas.