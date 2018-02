Trump tinha cábula para o lembrar de mostrar empatia com vítimas de tiroteio

Hoje às 11:11 Facebook

Durante uma reunião com vítimas do tiroteio de Parkland, na Florida, Donald Trump foi apanhado com uma cábula com alguns tópicos de conversa. Entre eles, estava um que o lembrava de mostrar empatia com as vítimas.

A folha, com cinco pontos, foi fotografada pelos jornalistas presentes na reunião sobre violência com armas, na última quarta-feira. "O que gostariam que eu soubesse sobre a vossa experiência?", era o primeiro tópico. "O que podemos fazer para que sintam seguros?, podia ler-se no segundo ponto da folha.

Mas o que chamou mais a atenção dos internautas foi o quinto ponto da folha escrita à mão em papel timbrado da Casa Branca: "I hear you", que em tradução literal significa "Eu ouço-vos", mas poderá ser traduzido para português como "Compreendo-vos". Vários meios de comunicação norte-americanos e utilizadores de rede sociais criticam o presidente, por precisar de ser lembrado que tem de mostrar empatia com as vítimas do ataque que matou 17 pessoas.