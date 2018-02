Trump vai recandidatar-se à presidência dos EUA em 2020

Hoje às 16:22 Facebook

Donald Trump, presidente dos EUA desde janeiro de 2017, irá recandidatar-se às eleições de 2020 e já escolheu o seu diretor de campanha, Brad Parscale, segundo avança a CBS.

O anúncio ainda não é oficial, mas fonte próxima da campanha presidencial, referida pela CBS, afirmou que Trump seria, desta forma, o primeiro a anunciar a (re)candidatura.

Em comunicado, a equipa de campanha de Trump confirmou esta informação e adiantou ainda que Parscale vai também estar envolvido nas eleições intercalares norte-americanas de 2018.

Numa entrevista ao programa "60 Minutos" da CBS, o agora gestor da campanha descreveu como foi possível com uma equipa de 100 pessoas criar de 50 mil a 60 mil anúncios no Facebook diariamente, com o objetivo de chegar aos diferentes potenciais votantes de Trump, de forma a maximizar o apoio e as doações online.

O responsável pela estratégia digital da campanha do presidente dos Estados Unidos esteve o ano passado em Lisboa, na Web Summit, e assumiu que uma das estratégias que Donald Trump deve seguir é a de "continuar a escrever no Twitter" porque assim chega "diretamente às pessoas".

Brad foi o diretor digital da campanha de 2016 e é conhecido de Jared Kushner, genro do presidente dos EUA.