"Tsunami de gelo" empurra paredes e invade casas na América do Norte

Pedaços de gelo transbordaram nas margens dos Grandes Lagos da América do Norte, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, desde domingo.

A tempestade que atingiu a região aquela norte-americana originou um "tsunami de gelo". O vento na ordem dos 100 quilómetros por hora provoca correntes fortes que levantam o gelo sobre o lago, partindo-o em pedaços. Este fenómeno raro inundou praias, estradas e residências.

"Tivemos tempestades no passado, mas nenhuma como esta", disse Dave Schultz, residente de Hoover Beach, em Nova Iorque, à estação televisiva WGRZ, citado pelo National Geoghaphic. "Nunca tivemos o gelo a empurrar paredes e a invadir os pátios das nossas casas", acrescentou.

Foram partilhados nas redes sociais, por locais e serviços de emergência, vários vídeos e fotografias que mostram a dimensão do fenómeno.

Um vídeo publicado pela Polícia do Parque de Niágara, no Twitter, mostra os pedaços de gelo empilhados ao longo do rio Niágara, o que forçou o encerramento de algumas estradas.

Em Fort Erie, Ontário, no Canadá, os habitantes relatam paredes de gelo que chegam até cerca de 12 metros de altura.

Uma ordem de evacuação voluntária foi emitida, na tarde do passado domingo,​​​​​​ para a comunidade de Hoover Beach, no condado de Erie, Hamburgo, devido aos blocos de gelo que galgaram as margens, afirmaram as autoridades locais, no Facebook, no qual mostram fotografias da parede de gelo que invadiu a costa.

Este fenómeno, que não é novidade, ocorre normalmente no início da primavera, quando o gelo começa a enfraquecer e a partir.

O estudo científico dos chamados "empurrões de gelo" remonta a 1822, quando um investigador norte-americano relatou ter assistido "a rochas a avançar ao longo de um lago, em terreno plano e a ultrapassar os obstáculos".

As paredes de gelo podem atingir grandes alturas. Em 2001, na costa junto ao Mar Chukchi, no Alasca, alcançou cinco metros de altura.