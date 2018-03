"Tudo devido à minha estupidez", diz mãe de menina que morreu em carro destravado

Hoje às 17:58 Facebook

A mãe da menina de dois anos que morreu, esta segunda-feira, depois de ter sido encontrada dentro de um carro submerso no rio Teifi, no País de Gales, assumiu a culpa do ocorrido, referindo que não travou o carro e este resvalou para dentro de água.

Kim Rowland, mãe da menina, estacionou o carro perto do rio Teifi e esqueceu-se de o travar. Quando deu por isso, não encontrou o automóvel nem a filha. Ainda deu o alerta, nas redes sociais, que a filha tinha desaparecido e pediu ajuda para localizar a viatura, mas Kiara Moore, de 2 anos, acabou por falecer, depois de as autoridades terem encontrado o carro submerso.

"Infelizmente, a minha menina bonita morreu! Tudo devido à minha estupidez. Vou ter de viver com a culpa para o resto da minha vida! A mãe ama-te, desculpa!", referiu a mãe, no Facebook.

As autoridades confirmaram que a viatura não foi roubada e estão a investigar as circunstâncias que envolverem o acidente. A policia local também disse que " a família de Kiara está a ser acompanhados por psicólogos".

Nas redes sociais, o pai, Jet Moore, agradeceu todo o apoio.

"Obrigado pela vossa ajuda. Um enorme obrigado a todos os agentes que saltaram para o rio e ao restante serviço de emergência por tudo o que fizeram. Infelizmente, a Kiara teve uma vida fantástica, mas curta."